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Рейтинг президента США Трампа рекордно упал после публикации доклада Мюллера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Несмотря на то, что специальный прокурор США Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой, рейтинг американского президента падает.
По данным агентства Reuters, после публикации доклада Мюллера популярность Трампа снизилась до минимальных в этом году показателей: его поддерживают только 37 процентов опрошенных. Большинство же считает, что глава Белого дома оказывал влияние на ход расследования, и теперь призывают запустить процедуру импичмента в отношении Трамп, передает телеканал "Россия 24".
Сам президент уже заявлял, что его противникам пора бы успокоиться: никакого сговора с Москвой не было, соответственно, доказательств обратного быть не может.
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В мире , Дональд Трамп , Москва , США
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