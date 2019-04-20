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Французский политик заявил, что у него на родине все считают Крым русским 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Крым "все", включая президента Франции Эммануэля Макрона, считают русским, заявил французский политический деятель, член партии "Национальный фронт" с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в интервью RT.
Рошеди, в частности, назвал антироссийские санкции Запада "лицемерными", а решение об их введении — глупым.
"Экономический потенциал действительно велик. Это ведь Чёрное море — очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики это очень важный фактор. Но, к сожалению, Франция ввела эти лицемерные санкции, и этот потенциал растворился. Когда я говорю "лицемерные", я имею в виду, что все — и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, — считают Крым русским. Подавляющее большинство населения — это русские, русскоязычные люди, и они хотят быть русскими", — сказал политик.
Также Рошеди назвал Крым совершенно русской территорией, и само "российское присутствие" на полуострове является законным. При этом политик высказался за сближение Украины с Евросоюзом.
"Это не означает, что нужно быть против Украины, и я поддерживаю сближение Евросоюза с европейской Украиной", — заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума. Голосование состоялось в марте 2014, вскоре после февральского госпереворота на Украине. В результате подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии18
В мире , ЕС , Национальный фронт , Республика Крым , Турция , Франция
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