Французский политик сделал неожиданное заявление по Крыму

«Когда я говорю «лицемерные», я имею в виду, что все — и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, — считают Крым русским», — сказал он, отметив, что большинство населения Крыма — русские.

Между тем санкции, признал он, не дают раскрыться экономическому потенциалу полуострова. «Это ведь Чёрное море — очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики это очень важный фактор», — констатировал Рошеди.