Французский политик сделал неожиданное заявление по Крыму 

Санкции Франции введенные в отношении России из-за Крыма лицемерны, считает французский политик, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди, сообщает RT.
«Когда я говорю «лицемерные», я имею в виду, что все — и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, — считают Крым русским», — сказал он, отметив, что большинство населения Крыма — русские.
Между тем санкции, признал он, не дают раскрыться экономическому потенциалу полуострова. «Это ведь Чёрное море — очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики это очень важный фактор», — констатировал Рошеди.
Он отметил, что вводить санкции для такого региона, глупо, так как «российское присутствие здесь законно». «Это не означает, что нужно быть против Украины, и я поддерживаю сближение Евросоюза с европейской Украиной», — заметил он.