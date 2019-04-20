Не хватало только дракона: в Сети обсудили дебаты Зеленского и Порошенко

В Сети активно обсуждают прошедшие между двумя кандидатами в президенты Украины дебаты.

Большинство людей сошлись в том, что дебаты выиграл Зеленский, а Порошенко своим выступлением лишь понизил свои шансы на победу.

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Так, например, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действующего президента страны человеком, «который проиграл все».

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С этим мнением согласились и комментаторы.

«Когда в конце пели гимн вместе с народом, Порошенко держал руку на пузе! То ли сердце начало в пяти уходить, то ли не знает, где он», — пишет один из пользователей.

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«Мне одному показалось что Зеленский, сделал с Порошенко то, что по соображениям этике, а не вошло даже в камасутру», — заявляет другой.

Тем не менее, некоторые отметили, что в проведении дебатов и вовсе не было смысла.

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Как заявила экс-депутат Верховной рады Ольга Бондаренко, Порошенко вел себя «истерично», а Зеленский, как тинейджер.

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«Порошенко — президент, а Зеленский — шоумен. Это, не 95 квартал, это дебаты. Где программа Зеленского?» — возмущается в Сети другой пользователь.

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Напомним, перед дебатами кандидаты в президенты пожали друг другу руки. Во время выступлений Зеленский встал на колени перед украинцами и предложил сделать то же самое своему оппоненту.

Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля