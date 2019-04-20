Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
В Сети активно обсуждают прошедшие между двумя кандидатами в президенты Украины дебаты.
Большинство людей сошлись в том, что дебаты выиграл Зеленский, а Порошенко своим выступлением лишь понизил свои шансы на победу.
tvzvezda.ru
Так, например, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действующего президента страны человеком, «который проиграл все».
tvzvezda.ru
В свою очередь депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Зеленский поставил своего оппонента «на колени», а также показал, «как быть человеком».
С этим мнением согласились и комментаторы.
«Когда в конце пели гимн вместе с народом, Порошенко держал руку на пузе! То ли сердце начало в пяти уходить, то ли не знает, где он», — пишет один из пользователей.
tvzvezda.ru
tvzvezda.ru
«Мне одному показалось что Зеленский, сделал с Порошенко то, что по соображениям этике, а не вошло даже в камасутру», — заявляет другой.
Тем не менее, некоторые отметили, что в проведении дебатов и вовсе не было смысла.
tvzvezda.ru
Как заявила экс-депутат Верховной рады Ольга Бондаренко, Порошенко вел себя «истерично», а Зеленский, как тинейджер.
tvzvezda.ru
«Порошенко — президент, а Зеленский — шоумен. Это, не 95 квартал, это дебаты. Где программа Зеленского?» — возмущается в Сети другой пользователь.
tvzvezda.ru
Напомним, перед дебатами кандидаты в президенты пожали друг другу руки. Во время выступлений Зеленский встал на колени перед украинцами и предложил сделать то же самое своему оппоненту.
Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля