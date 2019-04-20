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Турция рассердилась на Макрона 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за встречу с делегацией так называемых Сирийских демократических сил.
Встреча Макрона с СДС прошла в пятницу. На ней, по сообщению Парижа, обсуждалась борьба против террористов из «Исламского государства», передает РИА «Новости».
Анкара осудила Макрона, так как считает, что СДС связана с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена террористической организацией.
Турция заявила, что Париж сделал «неправильный шаг», пытаясь «придать искусственную легитимность террористической организации». Такой поступок, по мнению Анкары, «не согласуется с отношениями между союзниками».
МИД Турции призвал не допускать «повестки, наносящей ущерб политическому единству Сирии».
При этом Турция подчеркнула, что не откажется от мер, которые необходимы для обеспечения нацбезопасности.
Напомним, Анкара также обвиняет США в поддержке курдов, которая нарушает равновесие в регионе и мешает установлению мира между народами Сирии.
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В мире , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , РИА Новости , Анкара , Турция , Франция
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