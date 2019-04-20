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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с главой Госдепа Майклом Помпео своего соперника на выборах Владимира Зеленского и «Приватбанк».
На сайте президента Украины сообщается, что Порошенко «осудил применение своим оппонентом термина „повстанцы ДНР/ЛНР“. Кроме того, в сообщении говорится, что Порошенко и Помпео обсудили „угрозы ренационализации „Приватбанка“.
Как утверждается на сайте главы украинского государства, Помпео поздравил Порошенко „со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура“, а также заверил, что США продолжат поддерживать Украину как „на пути реформ“, так и в противодействии „российской агрессии“.
Помпео пожелал успехов Порошенко во втором туре выборов, говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о дебатах между Порошенко и Зеленским на НСК „Олимпийский“.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Госдеп США , Деловая газета "Взгляд"
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