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День тишины наступил на Украине перед вторым туром президентских выборов 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В субботу, 20 апреля, ровно за сутки до предстоящего второго тура президентских выборов, на Украине наступил «день тишины». Об этом сообщила «Страна.ua».
«Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов», — приводит издание выдержку из 57 статьи закона о выборах президента Украины.
В «день тишины» запрещается публикация агитационных материалов в СМИ, расклеивание избирательных плакатов, распространение листовок, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на президентский пост, а также распространение политической рекламы.
Также закон определяет, что с 00:00 последней пятницы перед выборами снимаются все предвыборные агитационные материалы. Заниматься этим должны сотрудники местных служб исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, пишет издание.
Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля. В преддверие голосования кандидаты на президентский пост Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели национальные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Комментарии
В мире , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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