День тишины наступил на Украине перед вторым туром президентских выборов

В субботу, 20 апреля, ровно за сутки до предстоящего второго тура президентских выборов, на Украине наступил «день тишины». Об этом сообщила «Страна.ua».

«Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов», — приводит издание выдержку из 57 статьи закона о выборах президента Украины.

В «день тишины» запрещается публикация агитационных материалов в СМИ, расклеивание избирательных плакатов, распространение листовок, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на президентский пост, а также распространение политической рекламы.

Также закон определяет, что с 00:00 последней пятницы перед выборами снимаются все предвыборные агитационные материалы. Заниматься этим должны сотрудники местных служб исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, пишет издание.