Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея

Папа Римский Франциск возглавил традиционный пасхальный крестный ход у стен Колизея, темой которого в этому году стали страдания мигрантов и современное рабство.

Крестный ход, посвященный воспоминанию о смерти Иисуса Христа на кресте, уже около 40 лет ежегодно проводится в пятницу Страстной недели у античного цирка, где принимали мученическую смерть первые христиане.

В этом году автором религиозных размышлений, которые по традиции зачитываются во время этого шествия, стала монахиня Эуджения Бонетти, глава ассоциации Slaves No More (Больше не рабы), которая занимается борьбой с принудительной проституцией среди попавших в Италию женщин.

Участники шествия вокруг древнеримского амфитеатра делают 14 остановок — ровно столько же, сколько сделал Иисус, поднимаясь на Голгофу к месту своего распятия.

Тексты, которые читались во время каждой из них, посвящены жертвам нелегальных перевозчиков, насилию и страданиям, которые мигранты переживают в пути. В размышлениях говорится о "центрах приема, похожих на лагеря", "судах, которым отказывают в причале", и долгих бюрократических переговорах перед прибытием в страны назначения.

"Пустыня и море стали новыми кладбищами сегодняшнего дня", — пишет Бонетти.

По завершении крестного хода к верующим обратился сам папа Франциск, который попросил Господа помочь "увидеть все кресты мира в его кресте". В своей молитве понтифик упомянул одиноких и пожилых, разъединенные семьи и "наш общий увядающий дом" и "мигрантов, которые сталкиваются с дверями, закрытыми из-за страха, или сердцами, которые забивают политические расчеты".