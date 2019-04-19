Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил, что готов «посадить в тюрьму» любого «друга-коррупционера» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко готов посадить всех своих «друзей-коррупционеров».
Кандидат в президенты Украины, действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что ни один из его друзей не причастен к коррупции, а если будет подозрение в обратном, то этого «друга» посадят в тюрьму.
Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Перед дебатами кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пожали друг другу руки.
Владимир Зеленский в ходе дебатов поставил перед действующим главой государства ряд вопросов, который, по его словам, украинцы прислали через Интернет и попросил выбрать любой для ответа.
«Как так получилось, что Украина — практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазинов Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины (журналиста Павла) Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?», — быстро спросил кандидат в президенты Украины, чтобы уложиться в минуту.
В свою очередь Порошенко отметил, что Зеленский начал «курс молодого бойца», что стоило сделать 4 года назад, когда «стране нужны были добровольцы». Действующий лидер Украины назвал Зеленского не «котом в мешке», а «мешком, в котором находятся олигархи», он лишь «обертка».
ТК «Звезда»: последние новости
Тайные желания президента: в Раде заявили о планах Порошенко занять пост премьер-министра Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет Зеленский ждет, когда Порошенко «насдается анализов и наорется на стадионах»
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Рошен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию27
«Меня это возмутило»: Порошенко требует объяснений145
Нашел кому пожаловаться: Порошенко поговорил с Помпео4
Дисбаланс по статистике: На Земле хватились женщин
В фанзоне Порошенко заметили убийц одесситов и Бузины149
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение