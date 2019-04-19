Порошенко заявил, что готов «посадить в тюрьму» любого «друга-коррупционера»

Кандидат в президенты Украины , действующий украинский лидер Петр Порошенко заявил, что ни один из его друзей не причастен к коррупции, а если будет подозрение в обратном, то этого «друга» посадят в тюрьму.

Об этом он заявил во время дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Перед дебатами кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пожали друг другу руки.

Владимир Зеленский в ходе дебатов поставил перед действующим главой государства ряд вопросов, который, по его словам, украинцы прислали через Интернет и попросил выбрать любой для ответа.

«Как так получилось, что Украина — практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазинов Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины (журналиста Павла) Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?», — быстро спросил кандидат в президенты Украины, чтобы уложиться в минуту.

В свою очередь Порошенко отметил, что Зеленский начал «курс молодого бойца», что стоило сделать 4 года назад, когда «стране нужны были добровольцы». Действующий лидер Украины назвал Зеленского не «котом в мешке», а «мешком, в котором находятся олигархи», он лишь «обертка».