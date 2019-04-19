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Эхо дебатов. Букмекеры пересмотрели коэффициенты Зеленского и Порошенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Согласно обновленным котировкам на сайте bwin, теперь на победу нынешнего главы государства дают 5,75 к 1, в то время как еще незадолго до очной встречи соперников в «Олимпийском» на успех Порошенко давали коэффициент 4 к 1,3.
Соответственно Владимир Зеленский имеет теперь 1,11 к 1, т.е. его шансы на победу во втором туре выборов считаются намного более предпочтительными.
Ранее издание Украина.ру сообщало, что букмекеры принимали ставки на то, споет ли перед дебатами певец и политик Святослав Вакарчук, однако этого в итоге не произошло.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
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