«Стендап года»: пранкер Лексус о дебатах Порошенко и Зеленского

Он заявил, что это "самый крутой стендап года".

"Но что касается самих выступлений, все довольно печально", — добавил Столяров.

По его словам, кандидаты говорили то, что уже было в прессе, и уходили от прямых ответов на поставленные вопросы.

"У вас — олигархи, а у вас — лишь один олигарх. У вас — кино в России, а у вас — фабрика… Пришлось даже встать обоим на колени…", — подчеркнул Столяров.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.