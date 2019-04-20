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Демографы заявили, что миру не хватает 23 миллиона женщин 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Говорит Москва
К такому выводу пришли исследователи из Национальной академии наук США.
По их подсчётам, острее всего нехватка женщин ощущается в Индии и Китае. Там не хватает 10 и 12 миллионов женщин соответственно.
К такому дисбалансу привела демографическая политика против высокой рождаемости в сочетании с местными традициями. Большинство семей приходило к выводу, что иметь мальчика выгоднее, что стимулировало практику селективного прерывания беременности.
Сообщается, что нехватка женщин отмечена ещё в 10 странах мира, но не имеет таких масштабов, как в Индии и Китае.
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В мире , РАН , Индия , Китай , США
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