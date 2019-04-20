Демографы заявили, что миру не хватает 23 миллиона женщин

США. К такому выводу пришли исследователи из Национальной академии наук

По их подсчётам, острее всего нехватка женщин ощущается в Индии Китае . Там не хватает 10 и 12 миллионов женщин соответственно.

К такому дисбалансу привела демографическая политика против высокой рождаемости в сочетании с местными традициями. Большинство семей приходило к выводу, что иметь мальчика выгоднее, что стимулировало практику селективного прерывания беременности.

Сообщается, что нехватка женщин отмечена ещё в 10 странах мира, но не имеет таких масштабов, как в Индии и Китае.