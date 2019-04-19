Зеленский признался, что «совершил ошибку», проголосовав за Порошенко

По словам Зеленского, он «совершил ошибку», отдав свой голос за него. Порошенко не смог выполнить своих обещаний, добавил он.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что Порошенко «наполнил карманы своих друзей». Однако должен был наполнять бюджет Украины.

Ранее Зеленский посоветовал Порошенко уйти из политики в случае поражения на выборах. По его словам, Порошенко занял оппозиционную позицию по отношению к народу Украины.