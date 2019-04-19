Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что на выборах президента в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко. Об этом стало известно в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский».
По словам Зеленского, он «совершил ошибку», отдав свой голос за него. Порошенко не смог выполнить своих обещаний, добавил он.
Также кандидат в президенты подчеркнул, что Порошенко «наполнил карманы своих друзей». Однако должен был наполнять бюджет Украины.
Ранее Зеленский посоветовал Порошенко уйти из политики в случае поражения на выборах. По его словам, Порошенко занял оппозиционную позицию по отношению к народу Украины.