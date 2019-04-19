Помпео прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти предпримут меры в ответ на «враждебные» действия России в ходе американских выборов по итогам опубликованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера

«Мы будем ясно доводить до их сведения, что так поступать неприемлемо. Как вы видели по шагам нашей администрации, мы будем предпринимать жесткие действия, которые усугубят расплату за злонамеренную деятельность России», — приводит ТАСС заявление госсекретаря на совместной пресс-конференции с представителями МИД и Минобороны Японии.

При этом он потребовал от Москвы отказаться от «влияния» на демократические процессы в США.

18 апреля Минюст США опубликовал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.