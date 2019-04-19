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Зеленский перешел на русский язык в ходе дебатов с Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, задавая вопрос украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Зеленский по-русски спросил Порошенко о том, какого быть "самым богатом президентом".
Как отмечается, Зеленский также назвал Украину самой бедной страной.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.
На стадионе "Олимпийский" в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, "Газета.Ru" следит в режиме онлайн трансляции.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Газета.Ru
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