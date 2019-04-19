Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, задавая вопрос украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Зеленский по-русски спросил Порошенко о том, какого быть "самым богатом президентом".
Как отмечается, Зеленский также назвал Украину самой бедной страной.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.
На стадионе "Олимпийский" в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, "Газета.Ru" следит в режиме онлайн трансляции.