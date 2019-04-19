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Новорожденного с самым маленьким весом выпишут из японской больницы 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Врачи японской больницы готовы выписать младенца, чей вес при рождении составлял 258 граммов. Спустя полгода он вырос, и его состояние больше не вызывает серьезных опасений у медиков.
Как сообщила телекомпания NHK со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано, мать младенца испытывала проблемы со здоровьем во время беременности. У нее развилась гипертония, и врачи опасались за внутриутробное развитие плода. На 24-й неделе срока (примерно шестой месяц беременности) медики приняли решение сделать ей кесарево сечение.
В итоге малыш родился с весом 258 граммов. Этот показатель стал самым низким среди недоношенных детей, которые смогли выжить. Новоиспеченная мать призналась, что ей было страшно прикасаться к собственному ребенку, таким маленьким он был. В непростой ситуации оказались и врачи: малышу было очень сложно поставить капельницу, потому что его сосуды были тоньше иголок.
Все эти события происходили в октябре. Теперь, спустя полгода, мальчик весит 3374 грамма, его рост — 43 сантиметра. Планируется, что мама и сын смогут выйти из больницы уже 20 апреля.
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