Новорожденного с самым маленьким весом выпишут из японской больницы

Врачи японской больницы готовы выписать младенца, чей вес при рождении составлял 258 граммов. Спустя полгода он вырос, и его состояние больше не вызывает серьезных опасений у медиков.

Как сообщила телекомпания NHK со ссылкой на врачей детской больницы префектуры Нагано, мать младенца испытывала проблемы со здоровьем во время беременности. У нее развилась гипертония, и врачи опасались за внутриутробное развитие плода. На 24-й неделе срока (примерно шестой месяц беременности) медики приняли решение сделать ей кесарево сечение.

В итоге малыш родился с весом 258 граммов. Этот показатель стал самым низким среди недоношенных детей, которые смогли выжить. Новоиспеченная мать призналась, что ей было страшно прикасаться к собственному ребенку, таким маленьким он был. В непростой ситуации оказались и врачи: малышу было очень сложно поставить капельницу, потому что его сосуды были тоньше иголок.

Все эти события происходили в октябре. Теперь, спустя полгода, мальчик весит 3374 грамма, его рост — 43 сантиметра. Планируется, что мама и сын смогут выйти из больницы уже 20 апреля.