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На Украине за пять лет цены выросли в 2,5 раза, заявили в Раде 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на Украине за последние пять лет выросли в 2,5 раза, а уровень безработицы вдвое выше, чем в Польше, заявил в пятницу депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Николай Скорик.
По информации политика, Украина заняла шестое место в рейтинге Misery Index, составленном агентством Bloomberg. В него включают страны, которые продолжают испытывать экономические трудности и демонстрируют слабые успехи в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей
"В 2018 году инфляция в Украине составила почти 10%, а всего за последние пять лет (с 2014 по 2018 годы) цены выросли на 151%. Уровень безработицы далек от оптимистичного — он остается существенно выше "докризисного" уровня 2013 года и превышает европейский. Например, в Польше безработица более, чем в два раза ниже. Неудивительно, что с такими показателями Украина попадает в рейтинг самых несчастных экономик", — приводит заявление Скорика сайт партии.
По его словам, попадание Украины в очередной негативный рейтинг уже не вызывает удивления. Это закономерный результат политики нынешних властей.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юрий Одарченко , Николай Скорик , Верховная Рада , Bloomberg , Польша
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