На Украине за пять лет цены выросли в 2,5 раза, заявили в Раде

Цены на Украине за последние пять лет выросли в 2,5 раза, а уровень безработицы вдвое выше, чем в Польше , заявил в пятницу депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Николай Скорик

По информации политика, Украина заняла шестое место в рейтинге Misery Index, составленном агентством Bloomberg. В него включают страны, которые продолжают испытывать экономические трудности и демонстрируют слабые успехи в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей

"В 2018 году инфляция в Украине составила почти 10%, а всего за последние пять лет (с 2014 по 2018 годы) цены выросли на 151%. Уровень безработицы далек от оптимистичного — он остается существенно выше "докризисного" уровня 2013 года и превышает европейский. Например, в Польше безработица более, чем в два раза ниже. Неудивительно, что с такими показателями Украина попадает в рейтинг самых несчастных экономик", — приводит заявление Скорика сайт партии.

По его словам, попадание Украины в очередной негативный рейтинг уже не вызывает удивления. Это закономерный результат политики нынешних властей.