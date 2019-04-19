Российские евреи обеспечат Донбасс мацой

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) отправила больше полутонны продовольственных наборов к празднику Песах жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте организации.

В ФЕОР отметили, что в 2015 году в Донбасс было направлено свыше 11 тонн продуктов, одежды и медикаментов. «В этом регионе проживает множество еврейских семей. ФЕОР видит своей задачей помогать евреям, и особенно важно, чтобы у каждого была возможность в полной мере отпраздновать важные религиозные праздники», — говорится в сообщении.

По словам главного раввина Донбасса Пинхаса Вышедски, еврейская община в Донецке насчитывает около двух тысяч человек. Всего на Украине, по данным на 2001 год, проживает 360-400 тысяч евреев.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы следующей недели, 27 апреля. В эти дни устраивают специальную трапезу — седер. В праздник запрещается употреблять квасное тесто, поэтому едят пресный хлеб, называемый маца.