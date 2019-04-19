СМИ: два телеведущих будут модерировать дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе

Глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов будут модераторами дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Прямой".

"Куликов и Фроляк будут модерировать дебаты", — сказано в сообщении.

В то же время в пресс-службе "Общественного телевидения" сообщили, что модератором государственных дебатов (должны пройти после дебатов на стадионе) станет ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук.

В пятницу на стадионе "Олимпийский" запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины — с 19:00 до 20:00.

Зеленский с самого начала однозначно заявил, что не будет участвовать ни в каких государственных дебатах. Он будет выступать только в "Олимпийском".