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СМИ: два телеведущих будут модерировать дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов будут модераторами дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Прямой".
"Куликов и Фроляк будут модерировать дебаты", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Куликов будет модератором от штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, а Фроляк — от штаба Владимира Зеленского.
В то же время в пресс-службе "Общественного телевидения" сообщили, что модератором государственных дебатов (должны пройти после дебатов на стадионе) станет ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук.
В пятницу на стадионе "Олимпийский" запланированы дебаты кандидатов в президенты Украины — с 19:00 до 20:00.
Зеленский с самого начала однозначно заявил, что не будет участвовать ни в каких государственных дебатах. Он будет выступать только в "Олимпийском".
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Куликов
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