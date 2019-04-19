Jyllands-Posten (Дания): «Северный поток — 2» критикует Данию

Компания «Северный поток — 2» уже больше года ждет, когда Дания наконец рассмотрит заявки на прокладку в ее водах трубопровода. И вот датчане потребовали представить третий альтернативный маршрут. Свое упрямство они мотивируют экологией, но заявку газопровода-конкурента «Балтийская труба» рассмотрели практически молниеносно. Ничего удивительного, что россияне вышли из себя.

Впервые компания стала прямо критиковать Данию за проволочки. Одновременно «Северный поток — 2» сейчас пытается обозначить третий потенциальный маршрут трубопровода вокруг Борнхольма.

Два года спустя после того, как «Северный поток — 2» впервые обратился к датским властям за разрешением на строительство газопровода, контролируемая российским государством компания повысила голос.

Это произошло, когда компания подала Дании третью заявку касательно примерно 140 из всех 1200 километров трубопровода. Эти 140 километров труб должны быть проложены в датских водах. Строительство 1000 километров трубопровода уже почти завершено, но датского отрезка все еще нет.

Третья заявка поступила после того, как энергетическое агентство Дании в прошлом месяце попросило компанию рассмотреть возможность третьего маршрута.

«Это можно расценивать лишь как преднамеренную попытку отсрочить реализацию проекта», — написала компания в электронном письме.

Отмечается, что первые два маршрута уже рассматриваются Данией некоторое время, и никаких серьезных возражений по ним не представлено. Так что обоим маршрутам уже можно было бы дать зеленый свет.

Но первый план правительство может отклонить, если посчитает, что трубопровод вредит интересам политики безопасности Дании. «Северный поток — 2» принадлежит Газпрому , который контролируется российским правительством , и это заставило оппозицию в парламенте потребовать заблокировать заявку.

Правительство рассматривает эту часть дела уже более 16 месяцев, а министр иностранных дел Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen) в декабре 2018 года заявил «Юлландс-постен» (Jyllands-Posten), что действия России на международной арене «говорят против» принятия положительного решения. Однако решение еще не принято.

Когда в августе 2018 года компания устала ждать ответа, она подала заявку на маршрут номер два. Он проходит к северо-западу от Борнхольма, но настолько далеко от берега, что политику безопасности уже нельзя приводить в качестве аргумента для отказа.

Зато аргументами могут стать экология и безопасность судоходства. Именно поэтому энергетическое агентство Дании три недели назад запросило у «Северного потока — 2» третью альтернативу, прежде чем принимать решение по делу. Специалисты хотят посмотреть, не окажется ли третий маршрут экологически оптимальным.

Эта третья заявка была подана «вынужденно», как выразились в «Северном потоке — 2». «Северный поток — 2» дает существенно иную «правовую оценку» данной ситуации, чем датские власти, заявили в компании.

А именно компания считает, что Дания, так долго рассматривая это дело, «не только подрывает фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивает свободу укладки трубопроводов по морскому дну», отраженную в Конвенции ООН по морскому праву.

«Дания не следует принципу добросовестности как таковому», чего требует Конвенция, утверждают критики.

«Балтийская труба» быстро одобрена

Тот факт, что первые две заявки до сих пор не удовлетворены, по мнению «Северного потока — 2», резко контрастирует с делом другого масштабного трубопроводного проекта «Балтийская труба» (Baltic Pipe). В прошлом году оно быстро прошло через правительственный аппарат Дании.

Газопровод «Балтийской трубы», которая частично принадлежит датскому государству, должен связать Норвегию, Данию и Польшу. В прошлом году правительство одобрило датскую часть инвестиций.

«Как и «Северный поток — 2", „Балтийская труба" будет способствовать безопасности поставок и снижению потребления угля в Европе. Поэтому оба проекта хороши. Но с точки зрения разработчиков проекта непонятно, почему один проект всего за несколько месяцев получил одобрение за закрытыми дверями, тогда как другой ждет ответа уже 16 месяцев“, — сказал представитель „Северного потока — 2“ Йенс Мюллер (Jens D. Mueller).

»Северный поток — 2» утверждает, что датские власти намеренно затягивают реализацию проекта. А специальный консультант Датского энергетического агентства Мортен Кристенсен (Morten Christensen) говорит следующее:

«Мы должны обеспечить наиболее безопасный с точки зрения экологии и судоходства маршрут. Поэтому мы попросили их рассмотреть также юго-восточный вариант: сейчас мы полагаем, что он может быть наиболее подходящим».

Нам не удалось получить комментарий по поводу этой критики у министра иностранных дел Андерса Самуэльсена.

«Северный поток — 2»

Длина «Северного потока — 2» составит 1200 километров, из которых 139 пройдут по территории Дании.

В апреле 2017 года компания подала заявку на прокладку трубопровода к югу от Борнхольма так близко от берега, что правительство может отказать из соображений политики безопасности и внешней политики. Такая возможность возникла после внесения изменений в законодательство в декабре 2017 года.

Чтобы снизить риски для всего проекта, в августе прошлого года «Северный поток — 2» подал заявку на строительство трубопровода к северу от Борнхольма. Поскольку маршрут не проходит через датские территориальные воды, правительство уже не может отказать на тех же основаниях.

Проект принадлежит российскому Газпрому. Его стоимость составляет примерно 70 миллиардов крон (примерно 700 миллиардов рублей). Половина суммы оплачивается пятью инвесторами: французской «Энжи» (Engie), австрийской «О-эм-ве» (OMV), англо-нидерландской «Шелл» (Shell), немецкой «Юнипер» (Uniper) и немецкой «Винтерсхалл» (Wintershall).

Jyllands-Posten, Дания