Европа разочаровалась в Зеленском и Порошенко

«В отношении избирательной кампании в Украине, нам жаль, что было очень мало серьезных дебатов между кандидатами. Как по мне, это означает отсутствие уважения к избирателям», — цитирует УНН Мингарелли.

Он отметил, что кандидаты должны согласиться на серьезную дискуссию, чтобы заверить избирателей в своей политической ориентированности.

Вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко. Помимо украинских телеканалов, освещать прения будут «Россия 24», «Дождь» и Russia Today.

Выборы на Украине прошли 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы количества голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко, за которых проголосовали 30,24 и 15,95 процента избирателей соответственно.

18 апреля Зеленский представил свою будущую президентскую команду. По словам кандидата, руководящие посты в случае его победы займут профессиональные и умные люди, молодые специалисты, которые окажутся лучшими.

Ранее 17 апреля в избирательном штабе Порошенко рассказали о своих предпочтениях относительно формата дебатов. Так, команда кандидата настаивает на отсутствии сцены и разделении зрительской аудитории в зависимости от политических взглядов.