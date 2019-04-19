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Европа разочаровалась в Зеленском и Порошенко 

Lenta.ru 37 минут назад
Евросоюз сожалеет об отсутствии серьезных дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.
«В отношении избирательной кампании в Украине, нам жаль, что было очень мало серьезных дебатов между кандидатами. Как по мне, это означает отсутствие уважения к избирателям», — цитирует УНН Мингарелли.
Он отметил, что кандидаты должны согласиться на серьезную дискуссию, чтобы заверить избирателей в своей политической ориентированности.
Вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко. Помимо украинских телеканалов, освещать прения будут «Россия 24», «Дождь» и Russia Today.
Выборы на Украине прошли 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы количества голосов. Во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко, за которых проголосовали 30,24 и 15,95 процента избирателей соответственно.
18 апреля Зеленский представил свою будущую президентскую команду. По словам кандидата, руководящие посты в случае его победы займут профессиональные и умные люди, молодые специалисты, которые окажутся лучшими.
Ранее 17 апреля в избирательном штабе Порошенко рассказали о своих предпочтениях относительно формата дебатов. Так, команда кандидата настаивает на отсутствии сцены и разделении зрительской аудитории в зависимости от политических взглядов.
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Комментарии4
В мире , Видео , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Russia Today
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