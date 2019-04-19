«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране навсегда закрыт языковой вопрос, а русский всегда будет государственный языком наравне с белорусским. Об этом сообщает Naviny.by.

Такое заявление президент сделал в ходе послания народу и Национальному собранию, отметив, что в стране снова «пошла языковая волна». Он сказал, что даже сами белорусы начали жаловаться на перебор с белорусским языком на вывесках и биллбордах.

«Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще. <…> У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили», — возмутился Лукашенко.

Он отметил, что русские и белорусы воевали вместе, гибли вместе и в итоге русский язык стал их общим достоянием.

«Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если кто-то хочет потерять свое сердце, потеряет белорусский. Что вы хотите потерять — разум или сердце?» — задал президент риторический вопрос.

Он подчеркнул, что иногда ситуация с заменой русского языка белорусским «доходит до глупостей». Лукашенко обратил внимание, что на «президентской» дороге вывесили табло с надписью «Выконвай хуткасны рэжым!» («Соблюдайте скоростной режим»). По мнению главы государства, лишь 50 процентов населения поймет, о чем идет речь.

«Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?» — отметил он.