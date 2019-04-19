Жизнь в Долине Смерти: в американской пустыне появилось озеро

В одном из самых сухих мест на Земле — калифорнийской Долине Смерти — появилось озеро, сообщает Maternity Week.

Долина Смерти — межгорная впадина в районе пустыни Мохаве. Именно там в 1913 году была зафиксирована самая высокая температура воздуха в Западном полушарии — 56,7 градуса.

6-7 марта 2019-го над южной частью Калифорнии, в том числе над Долиной Смерти, прошел шторм. По этой причине фотограф Эллиот Макгакен отправился в район впадины Бэдуотер в Долине — там однажды он наблюдал значительные скопления воды.

Однако добраться Макгакену удалось лишь до тропы Солт-Крик в 20 километрах от Бэдуотера — путь ему преградили скопления воды, подобных которым в Долине Смерти он не наблюдал никогда ранее.

Фотограф запечатлел явление и доложил о нем администрации национального парка «Долина Смерти». Некоторое время спустя сотрудники парка ответили ему, что «фантомное озеро» столь велико, что для оценки его размеров необходима аэрофотосъемка. Примерно его протяженность сразу после дождя там оценили в 16 километров — от Солт-Крик до города-призрака Хармони-Борэкс.

В беседе с изданием гидролог Ханна Клоук и метеоролог Крис Дольче высказали одно и тоже мнение — появлению «озера» поспособствовали засушливые условия в регионе. Дело в том, что пустынная почва плохо поглощает воду, поэтому даже умеренные осадки могут вызвать там наводнения.