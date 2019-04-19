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Зеленский поймет необходимость переговоров по Донбассу, надеется Медведчук 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук надеется, что если Владимир Зеленский станет президентом, он придёт к пониманию необходимости вести переговоры ради мира в Донбассе.
Зеленский ранее заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовности ко встрече с главой российского государства, заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий.
Медведчук считает, что по вопросу конфликта на востоке Украины Зеленский придерживается неверной политики. При этом он выразил надежду, что кандидат на пост главы государства может изменить свою позицию, когда станет президентом и у него будет возможность самостоятельно погрузиться в эту тему.
"Возможно, он придет к идее того, что во имя мира нужно это сделать", — заявил политик в интервью агентству Рейтер.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Reuters
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