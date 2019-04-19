Зеленский поймет необходимость переговоров по Донбассу, надеется Медведчук

Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук надеется, что если Владимир Зеленский станет президентом, он придёт к пониманию необходимости вести переговоры ради мира в Донбассе.

Зеленский ранее заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя слова Зеленского о готовности ко встрече с главой российского государства, заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий.

Медведчук считает, что по вопросу конфликта на востоке Украины Зеленский придерживается неверной политики. При этом он выразил надежду, что кандидат на пост главы государства может изменить свою позицию, когда станет президентом и у него будет возможность самостоятельно погрузиться в эту тему.

"Возможно, он придет к идее того, что во имя мира нужно это сделать", — заявил политик в интервью агентству Рейтер.