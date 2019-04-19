Пока вы спали: Россия подготовила Украине нефтяной рубильник

«Не целоваться, но помириться»: Зеленскому дали совет по России

Украинский политик Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией в случае его победы на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Медведчук заверил, что не советует Зеленскому идти на уступки и что-то отдавать и не призывает «обниматься и целоваться» с россиянами: речь идет о восстановлении прагматичных экономических отношений. Политик считает, что в случае успешных переговоров президент РФ Владимир Путин освободит украинских моряков в качестве жеста доброй воли, а миллиарды долларов российских денег снова поступят в экономику Украины

В России создали нефтяной рубильник для Украины

«Коммерсант» пишет , что новый российские санкции, вводящие разрешительные режим экспорта нефти и нефтепродуктов на Украину, дают возможность остановить поставки в любой момент.

По данным издания, нефтепродукты и уголь общей стоимостью более четырех миллиардов долларов — одни из немногих российских товаров, которые все еще играют серьезную роль в украинской экономике. Доля российских дизтоплива и СУГ на местном рынке составляет 40 и 60 процентов соответственно. В «Укртатнафте» заявили, что запрет экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ может привести к коллапсу на топливном рынке, в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны.

Россия сделала США предложение по ядерной войне

В октябре 2018 года Москва направила Вашингтону совместное заявление президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о недопущении ядерной войны. Об этом пишет «Коммерсант».

В разработанном Россией документе предлагалось зафиксировать намерение двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и любого использования ядерного оружия. Ответа на инициативу России в США пока не дали.

Украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней

В день выборов президента Украины — 31 марта — избиратели сознательно испортили почти четверть миллиона бюллетеней, все эти документы признали недействительными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук.

По мнению главы ЦИК, порча бюллетеней — это не проявление позиции, а оскорбление множества людей: работников полиграфкомбината, которые работали по ночам, чтобы вовремя напечатать и упаковать бумаги, людей, которые развозили бюллетени, и членов участковых комиссий, которые бюллетени считали. Она напомнила, что печатали бюллетени за счет госбюджета, то есть за счет самих украинцев.

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой

По словам неназванных источников издания, Китай хочет сам продавать лайнер на внутреннем рынке, а РФ предлагает продавать самолет у себя и на мировом рынке, но для России это лишает проект смысла. Потребность рынка КНР в подобных широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, а российского — всего в 50-120 лайнеров.