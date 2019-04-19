Глава ДНР рассказал, что мешает миру в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не готова положить конец войне в регионе.

"Я здесь скептически настроен. Пока Украина не готова полноценно говорить о мире, не готова конкретными шагами заявлять о том, что будут выполняться минские соглашения, что будут закончены боевые действия и те провокации, которые мы фиксируем буквально ежедневно на линии соприкосновения", — сказал РИА Новости Пушилин на полях Ялтинского международного экономического форума.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

По словам Пушилина, нынешние киевские власти не готовы вести диалог и выполнять взятые на себя обязательства и договоренности.

"Новые какие-то участники формата, новые формы или договоренности не принесут никакого результата, если Киев не научится действовать в рамках достигнутых соглашений", — сказал Пушилин.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.