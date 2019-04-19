Сирийских беженцев предложили отправлять в Крым

Неожиданную идею предложил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии » Вальдемар Гердт. Он считает, что сирийские беженцы из Германии могут проходить обучение в Крыму . После этого иностранцам будет легче себя реализовать.

«Мне нужна встреча с сирийской делегацией, чтобы проговорить вопрос о концепте образования сирийских беженцев, которые находятся у нас на территории (в Германии — прим. ред.), для того чтобы мы могли их обучать в Крыму, подготавливая к возвращению домой», — сказал РИА«Новости» Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума. В мероприятии также участвует делегация из САР.

Он отметил, что многие иностранцы готовы учиться, чтобы в будущем иметь профессиональные перспективы. По его словам, обучение их в Крыму будет эффективнее и дешевле.

«Это очень хороший гуманитарный посыл», — подытожил немецкий депутат.

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 18 по 20 апреля. В нем участвуют более превысило 4,5 тысячи человек из 100 стран.