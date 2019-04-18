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Названы главные ожидания украинцев от нового президента 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Украинцы в первую очередь ожидают от нового президента мер по снижению тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).
Респондентам был задан вопрос «Что Вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней?». Из предложенного в опросе списка украинцы могли выбрать только три варианта ответа. Вариант ответа о снижении стоимости коммунальных услуг выбрали 39,1 процента прошедших опрос граждан.
На втором месте в рейтинге ожиданий — внесение в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, президента и судей. Такого шага от будущего главы государства ждут 35,5 процента украинцев. Несколько меньшее число людей — 32,4 процента от общего числа респондентов — надеются, что новый президент инициирует или ускорит ход расследований по самым резонансным коррупционным делам.
В пятерку самых популярных возможных мер также вошли ответы «начать переговоры с Россией» (23,3 процента) и «снизить зарплату топ-чиновникам» (18,4 процента). Еще 16,4 процента украинцев надеются, что новый президент начнет переговоры с ЕС и США по вопросам Донбасса и Крыма. Все остальные варианты ответов, среди которых ускорение расследования преступлений против Майдана, арест российских активов на Украине, реформирование антикоррупционных органов и так далее, выбрали менее 10 процентов респондентов.
Самым непопулярным ответом стал «начать переговоры о вступлении в ЕС». На такие шаги со стороны нового президента надеются лишь 3,3 процента украинцев.
18 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты последнего соцопроса перед вторым туром выборов. Из представленных в нем данных следует, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собираются поддержать 73 процента украинцев, а действующего президента Петра Порошенко — только 27 процентов.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада
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