Названы главные ожидания украинцев от нового президента

Украинцы в первую очередь ожидают от нового президента мер по снижению тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос «Что Вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней?». Из предложенного в опросе списка украинцы могли выбрать только три варианта ответа. Вариант ответа о снижении стоимости коммунальных услуг выбрали 39,1 процента прошедших опрос граждан.

На втором месте в рейтинге ожиданий — внесение в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, президента и судей. Такого шага от будущего главы государства ждут 35,5 процента украинцев. Несколько меньшее число людей — 32,4 процента от общего числа респондентов — надеются, что новый президент инициирует или ускорит ход расследований по самым резонансным коррупционным делам.

В пятерку самых популярных возможных мер также вошли ответы «начать переговоры с Россией» (23,3 процента) и «снизить зарплату топ-чиновникам» (18,4 процента). Еще 16,4 процента украинцев надеются, что новый президент начнет переговоры с ЕС и США по вопросам Донбасса и Крыма. Все остальные варианты ответов, среди которых ускорение расследования преступлений против Майдана, арест российских активов на Украине, реформирование антикоррупционных органов и так далее, выбрали менее 10 процентов респондентов.

Самым непопулярным ответом стал «начать переговоры о вступлении в ЕС». На такие шаги со стороны нового президента надеются лишь 3,3 процента украинцев.

18 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты последнего соцопроса перед вторым туром выборов. Из представленных в нем данных следует, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собираются поддержать 73 процента украинцев, а действующего президента Петра Порошенко — только 27 процентов.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.