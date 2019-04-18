Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с Приватбанком 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию Приватбанка незаконной. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Порошенко, причиной созыва стали "риски и угрозы в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком".
Он уточнил, что начало конференции состоится в 21.00 мск.
Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.
В ответ на это Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по Приватбанку, который принадлежал ранее олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru: последние новости
Порошенко заставил робота агитировать за себя на выборах Актриса из "Облачного атласа" умерла в 16 лет Зеленский записал предвыборное видео
В мире , Украина , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий поворот: Зеленский не придет на дебаты21
Поседела от горя: фото матери Началовой взволновало Сеть
Молчание прервано: «исчезнувший» Норкин объявился51
«Удастся ли?»: друг раскрывает тайны Зеленского38
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ609
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение