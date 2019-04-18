Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с Приватбанком

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию Приватбанка незаконной. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Порошенко, причиной созыва стали "риски и угрозы в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком".

Он уточнил, что начало конференции состоится в 21.00 мск.

Ранее сообщалось, что суд признал незаконной национализацию банка Коломойского.

В ответ на это Порошенко предрек Украине дефолт из-за решения по Приватбанку, который принадлежал ранее олигарху Игорю Коломойскому.