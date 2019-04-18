Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко не намерен приходить на эфир с участием Зеленского 

Р-Спорт 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко не придет на эфир украинского телеканала "1+1" с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщил в четверг представитель избирательного штаба президента Олег Медведев.
Порошенко 11 апреля приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и по телефону предложил Зеленскому "в течение 40 минут" приехать на дебаты. Тот отказался, отметив, что находится на пути во Францию. Кандидаты на пост президента не смогли договориться о времени проведения дебатов, начали спорить и перебивать друг друга. После этого Зеленский положил трубку. При этом гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что Порошенко пришел в эфир без приглашения, телеканал намерен подать на него в суд.
"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить этот праздник", — сказал Медведев на брифинге.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
Р-Спорт: последние новости
Мюллер заподозрил ГРУ в хищении данных с сервера американской Демпартии Демократы потребовали отменить брифинг генпрокурора США о докладе Мюллера На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко
Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Ткаченко , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: чем Пугачева не угодила россиянам3
Забыть всё: Отец раскрыл планы Карауловой7
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ467
Дошло до абсурда: Порошенко «позвонил» Тимошенко10
Курилам — нет? Япония потерала надежду49
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение