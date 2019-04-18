Порошенко не намерен приходить на эфир с участием Зеленского

Порошенко 11 апреля приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и по телефону предложил Зеленскому "в течение 40 минут" приехать на дебаты. Тот отказался, отметив, что находится на пути во Францию . Кандидаты на пост президента не смогли договориться о времени проведения дебатов, начали спорить и перебивать друг друга. После этого Зеленский положил трубку. При этом гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что Порошенко пришел в эфир без приглашения, телеканал намерен подать на него в суд.

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг, у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить этот праздник", — сказал Медведев на брифинге.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.