Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер оппозиции Индонезии объявил себя новым президентом страны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Оппозиционный кандидат Прабово Субианто объявил себя президентом Индонезии до 2024 года. Такое заявление он сделал в четверг на встрече со своими сторонниками в Джакарте.
"Я и Сандиаг Уно [кандидат на пост вице-президента] сообщаем, что стали лидерами государства на период с 2019 по 2024 годы", — отметил он. "Наш тандем набрал 62% голосов, кроме того, у нас есть доказательства фальсификации со стороны соперников — действующего президента Джоко Видодо", — сказал Субианто.
Между тем, согласно данным наиболее авторитетных социологических агентств страны, уверенную победу после обработки 99% бюллетеней одерживает Видодо, набирая 54,4% голосов. Его единственный соперник смог заручиться поддержкой 45,4% избирателей. Кроме того, как сообщил действующий президент, его уже поздравили с победой на выборах лидеры Малайзии, Сингапура и Турции.
Тем временем местное "Движение в защиту ислама 212" объявило о планах провести в пятницу в центре столицы акцию, на которых будут объявлены "истинные итоги голосования". Эта неформальная организация объединила различные исламские группировки, в том числе радикального толка, когда 2 декабря 2016 года в столице прошло крупномасштабное шествие против тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы. Тогда им удалось вывести на улицы от 4 до 5 млн человек. Вместе с тем, как сообщает издание Kompas, планы по проведению митингов 19 апреля не были согласованы в столичной полиции.
ТАСС: последние новости
Актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет ЕС предостерег США от введения санкций против России, ущемляющих интересы Брюсселя ABC: Белый дом готовит ответ на публикацию отредактированной версии доклада Мюллера
Комментарии1
В мире , Джакарта , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданно: В Европе готовились «разделить Украину»143
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ214
Молчаливый дзен: люди в погонах бегут от Порошенко20
Сговор Трампа с Москвой: озвучен конечный вердикт
Врачи приняли решение по Быкову146
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение