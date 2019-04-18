Лидер оппозиции Индонезии объявил себя новым президентом страны

Оппозиционный кандидат Прабово Субианто объявил себя президентом Индонезии до 2024 года. Такое заявление он сделал в четверг на встрече со своими сторонниками в Джакарте

"Я и Сандиаг Уно [кандидат на пост вице-президента] сообщаем, что стали лидерами государства на период с 2019 по 2024 годы", — отметил он. "Наш тандем набрал 62% голосов, кроме того, у нас есть доказательства фальсификации со стороны соперников — действующего президента Джоко Видодо", — сказал Субианто.

Между тем, согласно данным наиболее авторитетных социологических агентств страны, уверенную победу после обработки 99% бюллетеней одерживает Видодо, набирая 54,4% голосов. Его единственный соперник смог заручиться поддержкой 45,4% избирателей. Кроме того, как сообщил действующий президент, его уже поздравили с победой на выборах лидеры Малайзии, Сингапура и Турции.

Тем временем местное "Движение в защиту ислама 212" объявило о планах провести в пятницу в центре столицы акцию, на которых будут объявлены "истинные итоги голосования". Эта неформальная организация объединила различные исламские группировки, в том числе радикального толка, когда 2 декабря 2016 года в столице прошло крупномасштабное шествие против тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы. Тогда им удалось вывести на улицы от 4 до 5 млн человек. Вместе с тем, как сообщает издание Kompas, планы по проведению митингов 19 апреля не были согласованы в столичной полиции.