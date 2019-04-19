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В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром Украины 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, сообщает радио "НВ".
По его словам, Порошенко уже смирился с тем, что, скорее всего, проиграет предстоящие выборы.
"Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Петр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины", — заявил Геращенко.
Кроме того, депутат подчеркнул, что Порошенко заинтересован в досрочных выборах в парламент страны для того, чтобы "сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его полной пропаганде он получит" на выборах.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Зеленский и Порошенко.
Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидер первого тура Владимир Зеленский набирает 61 процент голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24 процента. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25 процентов.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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