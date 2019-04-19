Президент Украины Петр Порошенко хочет стать премьер-министром страны, заявил «Новому времени» депутат Верховной рады Антон Геращенко.
«Порошенко, понимая, что уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план», — уверен он.
По словам парламентария, президент хочет стать премьером, причем не на очередных парламентских выборах, а на внеочередных, чтобы сохранить голоса, которые получит во втором туре президентских выборов «благодаря тотальной пропаганде».
По этой причине, уверен Геращенко, Порошенко является «главным интересантом» досрочных парламентских выборов.
В среду руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что шансы соперника Порошенко Владимира Зеленского выиграть второй тур выборов 100-процентные.
При этом эксперт отметил, что для реализации своих обещаний у Зеленского не будет достаточно власти, и поэтому ему придется либо предпринять «экстраординарные меры», либо распустить парламент и сформировать коалицию.
Очередные парламентские выборы на Украине назначены на октябрь 2019 года.