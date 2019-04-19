«Понял, что проиграл»: Порошенко наметил новый план

«Порошенко, понимая, что уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план», — уверен он.

По словам парламентария, президент хочет стать премьером, причем не на очередных парламентских выборах, а на внеочередных, чтобы сохранить голоса, которые получит во втором туре президентских выборов «благодаря тотальной пропаганде».

По этой причине, уверен Геращенко, Порошенко является «главным интересантом» досрочных парламентских выборов.

При этом эксперт отметил, что для реализации своих обещаний у Зеленского не будет достаточно власти, и поэтому ему придется либо предпринять «экстраординарные меры», либо распустить парламент и сформировать коалицию.

Очередные парламентские выборы на Украине назначены на октябрь 2019 года.