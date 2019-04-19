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«Понял, что проиграл»: Порошенко наметил новый план 

Рамблер + ещё 11 32 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко хочет стать премьер-министром страны, заявил «Новому времени» депутат Верховной рады Антон Геращенко.
«Порошенко, понимая, что уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план», — уверен он.
По словам парламентария, президент хочет стать премьером, причем не на очередных парламентских выборах, а на внеочередных, чтобы сохранить голоса, которые получит во втором туре президентских выборов «благодаря тотальной пропаганде».
По этой причине, уверен Геращенко, Порошенко является «главным интересантом» досрочных парламентских выборов.
В среду руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что шансы соперника Порошенко Владимира Зеленского выиграть второй тур выборов 100-процентные.
При этом эксперт отметил, что для реализации своих обещаний у Зеленского не будет достаточно власти, и поэтому ему придется либо предпринять «экстраординарные меры», либо распустить парламент и сформировать коалицию.
Очередные парламентские выборы на Украине назначены на октябрь 2019 года.
Комментарии54
В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Золотарев , Верховная Рада
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