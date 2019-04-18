Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора Дональда Трампа и его предвыборного штаба с Россией, сообщает РИА «Новости».
Барр подтвердил, что штаб Трампа не причастен к «российским хакерским атакам» в 2016 году и поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот раскрыл «природу попыток России вмешаться в выборный процесс» в США в 2016 году.
Генпрокурор также отметил, что Мюллер провел расследование «усилий российского правительства» по публикации украденных хакерами документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и WikiLeaks и пришел к выводу, что ни один человек, связанный с предвыборной кампанией Трампа, в этом не замешан.
25 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа.