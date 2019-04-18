Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году не было.

"Главной целью расследования спецпрокурора было определить, вступала ли кампания Трампа или любой, кто с ней связан, в сговор или координацию действий с российским государством по вмешательству в выборы 2016 года. Спецпрокурор заявил, что: "расследование не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали действия с российским государством в его усилиях по вмешательству в выборы", — сказал он на пресс-конференции.

Генпрокурор США отметил, что Мюллер также заявил, что "ни один американец" не вступал в сговор с Россией.