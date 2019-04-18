Армия Хафтара отбила нападение на свою авиабазу

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, отбила нападение на свою авиабазу на юге страны. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, авиабазу Таманхинт возле города Сабха атаковали неизвестные вооруженные люди. Это произошло после того, как Хафтар перебросил большую часть своих сил на север в попытке захватить столицу страны — Триполи. Нападение удалось отбить, однако один солдат ЛНА погиб. Связаны ли нападавшие с международно признанным правительством, неизвестно.

Отмечается, что Таманхинт используется Хафтаром в основном для доставки снаряжения и припасов. Затем оттуда их уже наземным способом отправляют на север страны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за две недели столкновений возле ливийской столицы Триполи было убито около 205 человек. Среди жертв 18 — мирные жители, еще 913 человек получили ранения.

14 апреля сообщалось, что военный истребитель ЛНА потерпел крушение к югу от столицы Ливии Триполи.

Наступление ЛНА под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в ливийской столице.