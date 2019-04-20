«Похоронный марш из уст Порошенко»: Савченко о предвыборных дебатах на Украине

К посту прикреплена фотография, на которой видно, как депутат наблюдает за дебатами по телевизору. Она подчеркнула, что Зеленскому удалось "поставить Порошенко на колени".

"Государственный гимн из уст Петра и Марины Порошенко прозвучал как похоронный марш. Зе! END!", — заявила Савченко.

Ранее Савченко назвала фаворита на украинских выборах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.