Зеленский заявил, что не против легализации медицинской марихуаны

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что не против легализации в стране медицинской марихуаны.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским (известный детский врач — ред.). За легалайз капелек — да", — сказал Зеленский в интервью агентству "РБК — Украина", опубликованному в четверг.

По его словам, на Украине есть возможность сделать свой Лас-Вегас.

"Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", — отметил Зеленский.

Он считает, что в этом же городе можно было бы разрешить и казино.

"Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там — пожалуйста", — добавил кандидат.