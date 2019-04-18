Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что не против легализации в стране медицинской марихуаны.
"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским (известный детский врач — ред.). За легалайз капелек — да", — сказал Зеленский в интервью агентству "РБК — Украина", опубликованному в четверг.
По его словам, на Украине есть возможность сделать свой Лас-Вегас.
"Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", — отметил Зеленский.
Он считает, что в этом же городе можно было бы разрешить и казино.
"Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там — пожалуйста", — добавил кандидат.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.