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В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: © Evergreen Media/New Line Cinema (2014)
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Уоррен скончалась ранее на этой неделе.
"Прошлой ночью моя бабушка, Лоррейн Уоррен, мирно и спокойно присоединилась к своему возлюбленному Эду. Она была счастлива и смеялась до самого конца", — сообщил порталу ее внук Крис Маккиннел.
Лоррейн и ее муж Эд, который скончался в 2006 году, были известными во всем мире исследователями паранормальных явлений. Случаи из их практики вдохновили режиссера Джеймса Вана на создание серии фильмов "Заклятие". В фильмах роль Лоррейн исполняет актриса Вера Фармига.
Самое знаменитое дело пары известно под названием "Ужас Амитивилля" и легло в основу серии одноименных фильмов. В 1974 году в Амитивилле Рональд Дефео-младший убил всю свою семью, а после заявил, что ему это приказали "голоса". После в дом переехали Джордж и Кети Латс. Пара рассказала, что в доме слишком сильные потусторонние силы, и уехала оттуда.
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Комментарии
В мире , Джеймс Ван , Вера Фармига , США
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