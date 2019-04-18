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Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко после победы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ждет представителей действующей власти в случае его победы на выборах. Свою позицию он озвучил в интервью РБК-Украина.
Политик заявил, что «однозначно» будет добиваться обвинительных приговоров в отношении членов команды действующего президента Петра Порошенко, если будет доказана их виновность.
«Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие», — сказал он.
Самому Порошенко Зеленский советует уйти из политики.
«Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может забрать с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит», — считает кандидат.
Зеленский добавил, что для Порошенко все еще открыто «множество решений в жизни» и он может заняться бизнесом и благотворительностью.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25 процентов.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РБК-Украина
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