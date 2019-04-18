Зеленский посоветовал Порошенко уйти из политики после поражения на выборах

"Ну, знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте, — я слава богу, не на его месте — после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики", — сказал Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.

По его словам, Порошенко "человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины". "Он богатый человек, он может позволить себе заниматься благотворительностью, большим производством, и так далее. У него много решений в жизни может быть", — добавил Зеленский.

При этом он отметил, что в демократических странах такие люди как Порошенко уходят из политики.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.