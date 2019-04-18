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«Сует свой нос»: КНДР требует заменить Помпео на переговорах с США 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Северокорейские власти потребовали заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах между КНДР и США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает "Ренхап".
Отмечается, что КНДР заинтересована в "более острожном и зрелом" человеке, который будет представлять США. Корейская сторона считает, что Помпео не в состоянии понять позицию Пхеньяна, а из-за его участия переговоры между сторонами становятся "запутанными".
По словам высокопоставленного чиновника в МИД КНДР, когда Помпео "сует свой нос, переговоры между двумя странами идут без каких-либо результатов, даже если были близки к успеху".
Ранее МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию.
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В мире , США , Чен Ким , МИД , КНДР
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