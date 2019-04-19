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Порошенко призвал украинцев больше рожать 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в эфире общественного телевидения призвал граждан больше рожать, пишут "Украинские новости".
Он заявил, что стране нужно выходить из демографического кризиса.
"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", — отметил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.
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