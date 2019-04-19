Порошенко призвал украинцев больше рожать

Он заявил, что стране нужно выходить из демографического кризиса.

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.