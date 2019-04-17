Финляндия отказала российским иеговистам

СМИ: Финляндия отказала в убежище многим приехавших из России «Свидетелям Иеговы»

Миграционная служба Финляндии выдала отказ в предоставлении убежища в стране по значительной части заявлений, которые поступили от членов организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ ), приехавших в республику из России, и уже были рассмотрены. Как сообщила в среду газета Helsingin Sanomat, это обусловлено тем, что "РФ является безопасной для них страной".

В общей сложности, по сведениям издания, ведомство получило от "Свидетелей Иеговы" в 2017-2019 годах порядка 250 заявок на убежище. Из них к настоящему моменту рассмотрено 90, по подавляющему большинству выдан отказ. Всего примерно по 10% обращений приняты положительные решения.

Власти обосновывают свое решение тем, что "считают Россию безопасной для них страной".