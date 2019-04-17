Финляндия отказала российским иеговистам

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СМИ: Финляндия отказала в убежище многим приехавших из России «Свидетелям Иеговы» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Миграционная служба Финляндии выдала отказ в предоставлении убежища в стране по значительной части заявлений, которые поступили от членов организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), приехавших в республику из России, и уже были рассмотрены. Как сообщила в среду газета Helsingin Sanomat, это обусловлено тем, что "РФ является безопасной для них страной".
Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали
В общей сложности, по сведениям издания, ведомство получило от "Свидетелей Иеговы" в 2017-2019 годах порядка 250 заявок на убежище. Из них к настоящему моменту рассмотрено 90, по подавляющему большинству выдан отказ. Всего примерно по 10% обращений приняты положительные решения.
Власти обосновывают свое решение тем, что "считают Россию безопасной для них страной".
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В мире , Видео , Свидетели Иеговы , Финляндия
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