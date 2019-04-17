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Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Reuters
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского во втором туре выборов главы государства.
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице политика в социальной сети Facebook.
«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И надо уже думать, как с этим жить дальше», — заявила Тимошенко.
При этом она добавила, что дружба и любовь в семьях — важнее выборов главы государства, призвав украинцев не конфликтовать друг с другом в том числе из-за разницы в политических взглядах.
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко и Владимр Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине.
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Комментарии6
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Армен Гаспарян
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