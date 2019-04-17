Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице политика в социальной сети Facebook.

«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. И надо уже думать, как с этим жить дальше», — заявила Тимошенко.

При этом она добавила, что дружба и любовь в семьях — важнее выборов главы государства, призвав украинцев не конфликтовать друг с другом в том числе из-за разницы в политических взглядах.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко и Владимр Зеленский проведут дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля.