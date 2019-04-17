Нашлось объяснение завышенным рейтингам Порошенко

Данные телефонного опроса, свидетельствующие о поддержке действующего президента Петра Порошенко 40 процентами украинцев, не являются точными. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий в интервью «Громадьске».

«Телефонные опросы являются неточными, поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко», — рассказал он. По словам Грушецкого, минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6 процентов. Он добавил, что КМИС не планировал публиковать результаты этого исследования.

На данные телефонного опроса КМИС Порошенко сослался в эфире канала «112 Украина». Украинский лидер заявил, что его планируют поддержать 40 процентов избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов. Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов.