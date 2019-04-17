Попытка суицида. Экс-президент Перу скончался

Скончался бывший президент Перу Алан Гарсия , возглавлявший страну в 1985-1990 и 2006-2011 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TeleSUR.

Гарсия умер в госпитале Лимы, куда попал 17 апреля после попытки суицида. Экс-президент выстрелил себе в голову, когда к нему в дом пришли сотрудники прокуратуры с ордером на его арест.

Гарсия подозревался в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht. Накануне суд вынес решение заключить его под стражу сроком на 10 дней.

По мнению следствия, Гарсия мог получить 100 тысяч долларов от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года политик укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.