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Попытка суицида. Экс-президент Перу скончался 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: REUTERS/Janine Costa
Скончался бывший президент Перу Алан Гарсия, возглавлявший страну в 1985-1990 и 2006-2011 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TeleSUR.
Экс-президент Перу попытался покончить с собой
Гарсия умер в госпитале Лимы, куда попал 17 апреля после попытки суицида. Экс-президент выстрелил себе в голову, когда к нему в дом пришли сотрудники прокуратуры с ордером на его арест.
Гарсия подозревался в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht. Накануне суд вынес решение заключить его под стражу сроком на 10 дней.
По мнению следствия, Гарсия мог получить 100 тысяч долларов от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года политик укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.
В мире , Латинская Америка , Алан Гарсия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Перу
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