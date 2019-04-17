Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко сравнил текущие проблемы Украины с «угрозами» 2014 года 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что текущие проблемы страны можно сопоставить с «угрозами» 2013-2014 годов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Не хочу сгущать краски, но подчёркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах», — заявил он во время дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве.
Основной задачей в таких условиях Порошенко назвал информирование общества о будущем страны и предлагаемых программах для решения проблем.
При этом, по его мнению, наиболее эффективным способом информирования должны стать дебаты кандидатов в президенты.
Ранее Порошенко выразил готовность сделать «всё» для проведения дебатов со своим оппонентом на выборах президента страны, шоуменом Владимиром Зеленским.
RT на русском: последние новости
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах Порошенко заявил, что не собирается унижать Зеленского Порошенко заявил о наличии у него «оснований выиграть выборы»
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала террориста на границе с Украиной3
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов6
Шойгу сообщил о новой угрозе для России36
Попал под прицел. Зачем РФ следит за эсминцем США4
Дело — швах. Команда Порошенко готовится к бегству341
Видео
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Против Панкратова-Черного возбудили дело
Шоу-бизнес
Шойгу сообщил о новой угрозе для России
Армия
Согласья нет. Санкции против РФ пытались заблокировать
В мире
Конфликт Панкратова-Черного с бортпроводниками попал на видео
Шоу-бизнес
Во Внуково загорелся самолет
Происшествия
Екатеринбург накрыла снежная буря
Общество Погода
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным
Шоу-бизнес
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение