Порошенко сравнил текущие проблемы Украины с «угрозами» 2014 года

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что текущие проблемы страны можно сопоставить с «угрозами» 2013-2014 годов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Не хочу сгущать краски, но подчёркиваю, что риски и угрозы сейчас ничуть не меньше, чем в 2013-2014 годах», — заявил он во время дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве.

Основной задачей в таких условиях Порошенко назвал информирование общества о будущем страны и предлагаемых программах для решения проблем.

При этом, по его мнению, наиболее эффективным способом информирования должны стать дебаты кандидатов в президенты.