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СМИ узнали о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейском союзу с трудом удалось ввести санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.
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По данным издания, вначале в ЕС надеялись на то, что российские власти отпустят украинских моряков. Против каких-либо санкций выступила Германия, ее поддержали Франция и Италия и некоторые другие государства.
Затем, когда пакет санкций все же начал обсуждаться, предложенные меры заблокировала Финляндия, так как в черном списке оказался заместитель председателя Пограничной службы Геннадий Медведев, привлеченный к диалогу по пограничным вопросам между Россией и Финляндией.
Как только его заменили, санкции заблокировала Италия — уже не из-за конкретных людей, а по принципиальным мотивам. Так, премьер-министр Джузеппе Конте заявлял, что правительство стремится снять с России санкции ЕС. По данным собеседников "Европейской правды", итальянское вето помогла снять Литва. Для этого Вильнюсу пришлось согласиться принять пять сирийских семей, прибывших в Италию.
Несмотря на попытки Украины ввести более жесткие ограничительные меры, в результате Евросоюз ввел персональные санкции только против восьми россиян. Киеву пришлось согласиться и на такое решение.

Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Корабли игнорировали законные требования российских властей и были задержаны. Против 22 двух украинских моряков и двух сотрудников СБУ возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. По мнению Владимира Путина, с помощью этой провокации президент Украины Петр Порошенко планировал поднять свой рейтинг накануне выборов.
В марте из-за инцидента в Керченском проливе Евросоюз ввел санкции против восьми российских офицеров. Ограничительные меры применили также США, Канада и Австралия. В МИД России пообещали, что ответят на санкции из-за инцидента в Керченском проливе.
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Комментарии
В мире , Германия , Италия , Москва , Франция
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