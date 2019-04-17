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Найдены неизвестные фотографии Гитлера 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Heinrich Hoffmann / Национальное управление архивов и документации США
Специалист Национального управления архивов и документации США Ричард Шнайдер оцифровал более 1270 снимков Адольфа Гитлера, сделанных личным фотографом лидера нацистской Германии Генрихом Гофманом. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Washington Post.
Как отмечает издание, в ходе оцифровки Шнайдеру пришлось обработать более 41 тысячи стеклянных фотопластинок с изображениями Гитлера, многие из них были сломаны, и специалисту приходилось собирать их по частям. В результате Шнайдеру удалось обнаружить редкие и ранее неизвестные снимки.
В частности, была обнаружена одна из самых ранних официальных фотографий фюрера, на которой он запечатлен вместе с немецкой овчаркой. Предположительно, она была сделана в 1923 году.
Кроме того, был найден снимок, где Гитлер сидит в окружении последователей и почитателей в кафе, а также снимок, на котором фюрер запечатлен рядом со своими сподвижниками Йозефом Геббельсом, занимавшим с 1933 года пост министра пропаганды нацистской Германии, Генрихом Гиммлером, ставшим в 1929 году рейхсфюрером СС, и Рудольфом Гессом, который также входил в круг ближайших соратников фюрера.
В ближайшее время все фотографии планируется разместить в открытом доступе в сети.
В марте сообщалось, что в Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра (Egon Ollenhauer), в котором указаны места со спрятанными сокровищами нацистов. Однако позже в документе нашли ряд нестыковок.
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В мире , Washington Post , Германия , США
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